В Харьковской области 11-летний мальчик погиб, катаясь на санках
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Правоохранители расследуют обстоятельства гибели 11-летнего ребенка в Харьковской области, который погиб катаясь на санках, пишет УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Харьковской области.
“По предварительным данным, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Ребенок умер до приезда медиков”, — указано в сообщении полиции.
Сообщение о происшествии в селе Новоселовка Нововодолажского района, поступило в полицию 19 декабря около 13:30.
Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти.
“Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства трагедии”, — добавили в полиции.