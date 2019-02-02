У Харківській області мікроавтобус потрапив в ДТП: є жертви

В результаті зіткнення постраждали чотири особи. Одна жінка від отриманих травм померла на місці. ЇЇ особа наразі встановлюється. 41-річний чоловік та 46-річна жінка з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Постраждалі на момент аварії знаходились біля автомобілю "Таврія", намагаючись виштовхнути його із замета. Також травму голови отримав 26-річний водій автомобілю Mercedes Sprinter. Його госпіталізовано до Харківської лікарні.



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Водій автомобілю "Таврія" та пасажир Mercedes Sprinter за медичною допомогою не звертались.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Слідчі дії тривають.