В Харьковской области микроавтобус попал в ДТП: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня 26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Таврия", который находился на обочине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
В результате столкновения пострадали четыре человека. Одна женщина от полученных травм скончалась на месте. Ее лицо устанавливается. 41-летний мужчина и 46-летняя женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пострадавшие на момент аварии находились у автомобиля "Таврия", пытаясь вытолкнуть его из сугроба. Также травму головы получил 26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter. Он госпитализирован в Харьковскую больницу.
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Водитель автомобиля "Таврия" и пассажир Mercedes Sprinter за медицинской помощью не обращались.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Следственные действия продолжаются.