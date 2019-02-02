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Масштабна ДТП в Києві: водія Audi арештували

Масштабна ДТП в Києві: водія Audi арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Шевченківський районний суд арештував водія Audi, якого підозрюють у вчинені масштабної ДТП на полощі Перемоги у Києві, на 2 місяці без права на заставу. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.

"Водія Audi взято під варту на 2 місяці без права на заставу. Строк дії ухвали до 1.04.2019 року", - повідомила вона. 

Як повідомляв УНН, у Шевченківському районному суді розпочалось засідання з обрання запобіжного заходу водію, який підозрюється у вчиненні цієї масштабної автопригоди. 

Нагадаємо, 31 січня на площі Перемоги зіткнулись 5 автомобілів: Audi, Skodа, Toyota, Mazda та Daewoo. Водія Audi, який спричинив смертельну аварію, затримала поліція.

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