Масштабна ДТП в Києві: водія Audi арештували

"Водія Audi взято під варту на 2 місяці без права на заставу. Строк дії ухвали до 1.04.2019 року", - повідомила вона.



Як повідомляв УНН, у Шевченківському районному суді розпочалось засідання з обрання запобіжного заходу водію, який підозрюється у вчиненні цієї масштабної автопригоди.

Нагадаємо, 31 січня на площі Перемоги зіткнулись 5 автомобілів: Audi, Skodа, Toyota, Mazda та Daewoo. Водія Audi, який спричинив смертельну аварію, затримала поліція.