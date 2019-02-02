Масштабное ДТП в Киеве: водителя Audi арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Шевченковский районный суд арестовал водителя Audi, который подозревается в совершении масштабного ДТП на полощите Победы в Киеве, на 2 месяца без права на залог. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.
"Водитель Audi взят под стражу на 2 месяца без права на залог. Срок действия постановления до 1.04.2019 года", - сообщила она.
Как сообщал УНН, в Шевченковском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения водителю, который подозревается в совершении этой масштабной ДТП.
Напомним, 31 января на площади Победы столкнулись 5 автомобилей: Audi, Skodа, Toyota, Mazda и Daewoo. Водителя Audi, который вызвал смертельную аварию, задержала полиция.