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Масштабна ДТП в Києві: суд почав обрання запобіжного заходу водію

Масштабна ДТП в Києві: суд почав обрання запобіжного заходу водію

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Шевченківському районному суді розпочалось засідання з обрання запобіжного заходу водію, який підозрюється у вчиненні цієї масштабної автопригоди. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook, передає УНН.

"Підозрюваного доставили у судове засідання у супроводі лікарів на каталці. У засіданні присутні два прокурора, слідчий, захисник. Обґрунтовуючи необхідність застосування до водія найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прокурор зазначив, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДД, а також підозрюється у вчиненні ще одного кримінального правопорушення - у перешкоджанні роботі журналістів Зважаючи на це, а також на ризики можливого незаконного впливу на потерпілих та свідків з боку підозрюваного, прокурори просять суд задовольнити клопотання", - повідомила вона. 

Суд почав заслуховувати сторону захисту.

Нагадаємо, 31 січня на площі Перемоги зіткнулись 5 автомобілів: Audi, Skodа, Toyota, Mazda та Daewoo. Водія Audi, який спричинив смертельну аварію, затримала поліція.

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