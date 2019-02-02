Масштабное ДТП в Киеве: суд начал избрать меру пресечения водителю
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Шевченковском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения водителю, который подозревается в совершении этого масштабного ДТП. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook, передает УНН.
"Подозреваемый был доставлен на судебное заседание в сопровождении врачей на каталке. В заседании присутствуют два прокурора, следователь, защитник. Обосновывая необходимость применения к водителю суровой меры пресечения в виде содержания под стражей прокурор отметил, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, а также подозревается в совершении еще одного уголовного преступления - в препятствовании работе журналистов. Учитывая это, а также риски возможного незаконного влияния на потерпевших и свидетелей со стороны подозреваемого, прокуроры просят суд удовлетворить ходатайство", - сообщила она.
Суд начал заслушивать сторону защиты.
Напомним, 31 января на площади Победы столкнулись 5 автомобилей: Audi, Skodа, Toyota, Mazda и Daewoo. Водителя Audi, который вызвал смертельную аварию, задержала полиция.