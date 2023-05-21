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У Харківській області чоловік підірвався на «Пелюстці»

У Харківській області чоловік підірвався на «Пелюстці»

Київ • УНН

 • 720725 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. На території Харківської області чоловік підірвався на міні «Пелюстка». Постраждалого госпіталізували. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення начальника Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Цитата

“В області залишається високою мінна небезпека. Вчора ввечері у с. Нова Гусарівка Ізюмського району внаслідок підриву на міні „Пелюстка“, отримав поранення та був госпіталізований 39-річний чоловік”, — повідомив Синєгубов.

Він додав, що розмінування в області триває. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів.

Додамо

За останні кілька днів це вже не перший трагічний випадок підриву цивільного на міні на деокупованій території області. Так, 20 травня, 43-річний чолові підірвався на міні "Пелюстка" у селі Руські Тишки.

Українські Національні Новини

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