В Харьковской области мужчина подорвался на "Лепестке"

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“В области остается высокой минная опасность. Вчера вечером в с. Новая Гусаровка Изюмского района в результате подрыва на мине „Лепесток“, получил ранения и был госпитализирован 39-летний мужчина”, — сообщил Синегубов.

Он добавил, что разминирование в области продолжается. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

Добавим

За последние несколько дней это уже не первый трагический случай подрыва гражданского на мине на деоккупированной территории области. Так, 20 мая, 43-летний мужчина подорвался на мине "Лепесток" в селе Русские Тишки.