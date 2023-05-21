В Харьковской области мужчина подорвался на "Лепестке"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. На территории Харьковской области мужчина подорвался на мине “Лепесток”. Пострадавшего госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение начальника Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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“В области остается высокой минная опасность. Вчера вечером в с. Новая Гусаровка Изюмского района в результате подрыва на мине „Лепесток“, получил ранения и был госпитализирован 39-летний мужчина”, — сообщил Синегубов.
Он добавил, что разминирование в области продолжается. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 137 взрывоопасных предметов.
Добавим
За последние несколько дней это уже не первый трагический случай подрыва гражданского на мине на деоккупированной территории области. Так, 20 мая, 43-летний мужчина подорвался на мине "Лепесток" в селе Русские Тишки.