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13 марта, 19:26 • 47003 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104298 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107423 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107605 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101602 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94758 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110212 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131358 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202196 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области мужчина подорвался на "Лепестке"

В Харьковской области мужчина подорвался на "Лепестке"

Киев • УНН

 • 720722 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. На территории Харьковской области мужчина подорвался на мине “Лепесток”. Пострадавшего госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение начальника Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Цитата

“В области остается высокой минная опасность. Вчера вечером в с. Новая Гусаровка Изюмского района в результате подрыва на мине „Лепесток“, получил ранения и был госпитализирован 39-летний мужчина”, — сообщил Синегубов.

Он добавил, что разминирование в области продолжается. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

Добавим

За последние несколько дней это уже не первый трагический случай подрыва гражданского на мине на деоккупированной территории области. Так, 20 мая, 43-летний мужчина подорвался на мине "Лепесток" в селе Русские Тишки.

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