У Хабаровську через "мінування" довелося евакуювати понад 13 тисяч дітей з дитсадків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Хабаровську евакуювали понад 13,6 тис. дітей з дитячих садів після повідомлень про замінування. Про це повідомляється на сайті міської адміністрації, передає УНН.
Повідомлення про нібито закладені в дитсадках вибухові пристрої надійшли на єдиний номер служби порятунку “112”. Всього в місті евакуювали 70 дошкільних установ. Будинки довелося покинути 13 606 дітям і 2541 працівнику.
Дітей тимчасово розмістили в бібліотеках, школах, будинках культури та інших приміщеннях. Вони знаходяться під наглядом педагогів. Після перевірок кінологів вихованці повернуться в дитсадки.
“Пройшла евакуація. Бо ж не повідомлялося, які саме будівлі дитсадків і торгових центрів нібито замінували, то довелося евакуювати всіх звідусіль”, — повідомив співрозмовник федерального агентства ТАСС.
Додамо, що в самому Хабаровську практично все літо тривають протести.