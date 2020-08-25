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У Хабаровську через "мінування" довелося евакуювати понад 13 тисяч дітей з дитсадків

Київ • УНН

 • 9378 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Хабаровську евакуювали понад 13,6 тис. дітей з дитячих садів після повідомлень про замінування. Про це повідомляється на сайті міської адміністрації, передає УНН.

У Хабаровську через "мінування" довелося евакуювати понад 13 тисяч дітей з дитсадків

Повідомлення про нібито закладені в дитсадках вибухові пристрої надійшли на єдиний номер служби порятунку “112”. Всього в місті евакуювали 70 дошкільних установ. Будинки довелося покинути 13 606 дітям і 2541 працівнику.

Дітей тимчасово розмістили в бібліотеках, школах, будинках культури та інших приміщеннях. Вони знаходяться під наглядом педагогів. Після перевірок кінологів вихованці повернуться в дитсадки.

“Пройшла евакуація. Бо ж не повідомлялося, які саме будівлі дитсадків і торгових центрів нібито замінували, то довелося евакуювати всіх звідусіль”, — повідомив співрозмовник федерального агентства ТАСС.

Додамо, що в самому Хабаровську практично все літо тривають протести.

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