В Хабаровске из-за "минирования" пришлось эвакуировать более 13 тысяч детей из детсадов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Хабаровске эвакуировали более 13,6 тыс. детей из детских садов после сообщений о минировании. Об этом сообщается на сайте городской администрации, передает УНН.
Сообщения о якобы заложенных в детсадах взрывных устройствах поступили на единый номер службы спасения “112”. Всего в городе эвакуировали 70 дошкольных учреждений. Здания пришлось покинуть 13 606 детям и 2541 работнику.
Детей временно разместили в библиотеках, школах, домах культуры и других помещениях. Они находятся под присмотром педагогов. После проверок кинологов воспитанники вернутся в детсады.
“Прошла эвакуация. Так как не сообщалось, какие именно здания детсадов и торговых центров якобы заминировали, то пришлось эвакуировать всех отовсюду”, — сообщил собеседник федерального агентства ТАСС.
Добавим, что в самом Хабаровске практически все лето продолжаются протесты.