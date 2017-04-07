У керівника Броварської податкової вилучили незадекларовану валюту – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України в ході обшуку у керівника Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області вилучено 180 тис. євро та понад 100 тис. дол. США, які не внесені в електронну декларацію. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"В ході обшуків за місцем проживання керівника Броварськоі ОДПІ вилучено 180 тис. євро та понад 100 тис. дол. США, які не внесені в Е-декларацію",- написав Ю.Луценко.
За його словами вчора, 6 квітня, співробітники ГПУ провели обшуки за місцями роботи і проживання керівників Броварської податкової та в "офісах" 6 підприємств, які зареєстровані за однією адресою – у приміщенні свиноферми, яким мали відшкодувати 160 млн грн ПДВ.
"З них майже 100 млн грн вже було погоджено у висновку Броварської ДПІ. При цьому аудиторські перевірки обгрунтованості заявленого до відшкодування ПДВ обласним підрозділом ДФС не проведені",- уточнив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, посадовця екоінспекції спіймали на хабарі в Києві.
Нагадаємо, поліція перевіряє діяльність Броварського архбудконтролю.