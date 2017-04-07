У руководителя Броварской налоговой изъяли незадекларированную валюту - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины в ходе обыска в руководителя Броварской ОГНИ ГУ ДФС в Киевской области изъято 180 тыс. Евро и более 100 тыс. Долл. США, которые не внесены в электронную декларацию. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"В ходе обысков по месту жительства руководителя Броварськои ОГНИ изъято 180 тыс. евро и более 100 тыс. долл. США, которые не внесены в Е-декларации", - написал Луценко.
По его словам вчера, 6 апреля, сотрудники ГПУ провели обыски по местам работы и жительства руководителей Броварской налоговой и в "офисах" 6 предприятий, которые зарегистрированы по одному адресу - в помещении свинофермы, которым должны были возместить 160 млн грн НДС.
"Из них почти 100 млн грн уже был согласован в заключении Броварской ГНИ. При этом аудиторские проверки обоснованности заявленного к возмещения НДС областным подразделением ДФС не проведены", - уточнил Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, должностного лица экоинспекции поймали на взятке в Киеве.
Напомним, полиция проверяет деятельность Броварского архстройконтроля.