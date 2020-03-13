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У Кенії зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19

У Кенії зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Кенії підтвердили перший випадок захворювання на COVID-19, захворіла 27-річна жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

"Кенія підтвердила свій перший випадок коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Мутахі Кагве спростував чутки про те, що чорношкірі не можуть отримати коронавірус… Пацієнтка - 27-річна жінка, яка подорожувала з США через Лондон 5 березня. Випадок був зафіксований 12 березня. В уряді повідомили, що відслідкували всіх, хто контактував з нею", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що пацієнтка стабільна, її температура знизилася до нормального рівня. Однак, жінку не відпустять, поки тест на коронавірус не стане негативним.

Також вказано, що уряд Кенії вживає заходів для зменшення поширення коронавірусу в країні. Очікується, що хвороба негативно вплине на економіку, оскільки постраждає туристичний сектор.

Нагадаємо, перші випадки інфікування COVID-19 зафіксовані у Казахстані.

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