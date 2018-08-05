У Кенії сталася масштабна ДТП: загинули діти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Дев'ять школярів загинули, ще 31 людина постраждала в суботу вночі у ДТП в окрузі Кітуй на сході Кенії. Це підтвердила в неділю місцева поліція. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Школярі поверталися з поїздки в приморське місто Момбаса, коли їхній автобус зіткнувся лоб в лоб з вантажівкою на мосту на шосе Тіка-Гарісса приблизно опівночі.
Місцева поліція повідомила, що вісім школярів загинули на місці, один помер по дорозі в лікарню.
Всього в автобусі знаходилися 50 осіб, у тому числі вчителі.
За словами поліції, автобус рухався на великій швидкості і намагався здійснити обгін, коли зіткнувся з вантажівкою. Після зіткнення автобус втратив контроль і впав в річку.
Нпапомнім, на шосе в окрузі Кохат провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану вчора ввечері великий автобус зіткнувся з паливною автоцистерною, в результаті чого щонайменше 14 людей загинули, ще понад 30 постраждали.