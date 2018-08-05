В Кении произошло масштабное ДТП: погибли дети

Школьники возвращались из поездки в приморский город Момбаса, когда их автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком на мосту на шоссе Тика-Гарисса примерно в полночь.

Местная полиция сообщила, что восемь школьников погибли на месте, один скончалася по дороге в больницу.

Всего в автобусе находились 50 человек, в том числе учителя.

По словам полиции, автобус двигался на большой скорости и пытался совершить обгон, когда столкнулся с идущим навстречу грузовиком. После столкновения автобус потерял контроль и упал в реку.



Нпапомним, на шоссе в округе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана вчера вечером большой автобус столкнулся с топливной автоцистерной, в результате чего по меньшей мере 14 человек погибли, еще свыше 30 пострадали.