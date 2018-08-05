В Кении произошло масштабное ДТП: погибли дети
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Девять школьников погибли, еще 31 человек пострадал в субботу ночью в ДТП в округе Китуй на востоке Кении. Это подтвердила в воскресенье местная полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Школьники возвращались из поездки в приморский город Момбаса, когда их автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком на мосту на шоссе Тика-Гарисса примерно в полночь.
Местная полиция сообщила, что восемь школьников погибли на месте, один скончалася по дороге в больницу.
Всего в автобусе находились 50 человек, в том числе учителя.
По словам полиции, автобус двигался на большой скорости и пытался совершить обгон, когда столкнулся с идущим навстречу грузовиком. После столкновения автобус потерял контроль и упал в реку.
Нпапомним, на шоссе в округе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана вчера вечером большой автобус столкнулся с топливной автоцистерной, в результате чего по меньшей мере 14 человек погибли, еще свыше 30 пострадали.