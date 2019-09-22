У Казахстані затримали понад 70 учасників антиурядових мітингів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Поліція Казахстану затримала 57 учасників антиурядових акцій протесту в двох найбільших містах країни, Алма-Аті і Нур-Султані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Ще близько 20 осіб були затримані в великому місті Чимкент біля кордону з Киргизстаном.
У МВС заявили, що затримані "піддавалися на провокаційні заклики" і "стали чинити протиправні дії відносно співробітників правопорядку". Мітингувальники не чинили опору поліцейським.
Поліція заштовхувала деяких в автозаки із застосуванням сили.
Напередодні республіканська Генеральна прокуратура застерегла громадян від участі в тому, що вона назвала "незаконними протестними акціями".
Нагадаємо, у парламенті Казахстану схвалили ратифікацію договору з Україною про екстрадицію.