У Казахстані перекинувся автобус, загинули семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Щонайменше семеро людей стали жертвами ДТП в Кизилординській області Казахстану, де у вівторок перекинувся автобус, 28 пасажирів постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"У салоні знаходилися 35 осіб. Загиблих семеро, з яких один помер по дорозі в лікарню, 28 постраждали", - сказав офіційний представник комітету з НС МВС республіки Нурсултан Нурахметов.
За його словами, інформації про громадянство загиблих і постраждалих на даний момент немає.
Нагадаємо, у Казахстані дев'ять людей загинули при зіткненні двох автомобілів.