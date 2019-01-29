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У Казахстані пацієнти зможуть контролювати ціни на ліки через мобільний додаток

У Казахстані пацієнти зможуть контролювати ціни на ліки через мобільний додаток

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Жителі Казахстану зможуть перевірити відповідність цін на ліки у новому мобільному додатку. Про це розповіла голова комітету фармації міністерства охорони здоров'я РК Людмила Бюрабекова, передає УНН з посиланням на Алау-ТВ.

Вона уточнила, що додаток розробив національний центр експертизи лікарських засобів, у межах закону "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань обігу лікарських засобів та медичних виробів".

Додаток поки тестують. З його допомогою громадяни зможуть побачити зареєстрований макет упаковки, ціну на препарат, а також те, чи проходив цей препарат оцінку безпеки та якості.

Крім того, у користувачів програми буде можливість залишати відгуки за фактами перевищення ціни на ті, чи інші лікарські засоби.

"Якщо раптом людина побачить, що ціна перевищує ту, яка вказана в мобільному додатку, вона тут же зможе сфотографувати і відправити у вигляді звернення, що ціна завищена в аптеці. Крім того, всі ціни будуть розміщені на інтернет-ресурсах міністерства охорони здоров'я, комітету фармації, в центрі експертизи лікарських засобів. У разі виявлення завищення цін громадяни зможуть звернутися в наші територіальні департаменти зі зверненням. За таке підвищення передбачена адміністративна відповідальність", - заявила Бюрабекова.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні на жарознижувальних препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а "заробіток" аптек на "Корвалолі" досягає 60%.

Також нагадаємо, на думку депутата Оксани Корчинської, вітчизняні аптеки давно перетворилися у "супермаркети", які переслідують, перш за все, свої комерційні цілі, забувши про соціальну відповідальність.

Щоб навести порядок на лікарському ринку, у парламенті зареєстрували "аптечний" законопроект (№ 8591), який передбачає низку обмежень для власників мережевих аптек. Таким чином, законодавці сподіваються поліпшити конкуренцію і знизити ціни на медикаменти.

Законопроект поки перебуває на доопрацюванні у його авторів. Голосування за документ планується на початку 2019 року.

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