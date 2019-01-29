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В Казахстане пациенты смогут контролировать цены на лекарства через мобильное приложение

В Казахстане пациенты смогут контролировать цены на лекарства через мобильное приложение

Киев  •  УНН

 • 6960 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Жители Казахстана смогут проверить соответствие цен на лекарства в новом мобильном приложении. Об этом рассказала председатель комитета фармации министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает УНН со ссылкой на Алау-ТВ.

Она уточнила, что приложение разработал национальный центр экспертизы лекарственных средств, в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий".

Приложение пока тестируют. С его помощью граждане смогут увидеть зарегистрированный макет упаковки, цену на препарат, а также проходил ли этот препарат оценку безопасности и качества.

Кроме того, у пользователей приложения будет возможность оставлять отзывы по фактам превышения цены на те, или иные лекарственные средства.

"Если вдруг человек увидит, что цена превышает ту, которая указана в мобильном приложении, он тут же сможет сфотографировать и отправить в виде обращения, что цена завышена в аптеке. Кроме того, все цены будут размещены на интернет-ресурсах министерства здравоохранения, комитета фармации, в центре экспертизы лекарственных средств. В случае выявления завышения цен граждане смогут обратиться в наши территориальные департаменты с обращением. За данное превышение предусмотрена административная ответственность", — заявила Бюрабекова.

Напомним, как писал УНН, в Украине на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а "заработок" аптек на "Корвалоле" достигает 60%. 

Также напомним, по мнению депутата Оксаны Корчинской, отечественные аптеки давно превратились в "супермаркеты", которые преследуют, прежде всего, свои коммерческие цели, забыв о социальной ответственности.

Чтобы навести порядок на лекарственном рынке, в парламенте зарегистрировали "аптечный" законопроект (№ 8591), который предусматривает ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Таким образом, законодатели надеются улучшить конкуренцию и снизить цены на медикаменты.

Законопроект пока находится на доработке у его авторов. Голосование за документ планируется в начале 2019 года.

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