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У Кашмірі автобус упав у скелясту ущелину, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. В індійській місцевості Кашмір загинуло щонайменше 12 осіб унаслідок падіння автобуса в скелясту ущелину. Про це інформує Associated Press з посиланням на місцеву владу, передає УНН.

У Кашмірі автобус упав у скелясту ущелину, є жертви

"Внаслідок падіння автобуса в 60-метрову скелясту ущелину під час його руху по гірській дорозі Гімалаїв, щонайменше 12 осіб загинуло та 18 отримали пошкодження. Автобус розірвало на декілька частин після удару по скелях. Поранені були госпіталізовані, у тому числі принаймні п'ять з них знаходяться у критичному стані", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що Індія має найнебезпечніші дороги світу, на яких тисячі людей щорічно гинуть та отримують пошкодження. У більшості аварій звинувачують безрозсудних водіїв, погане дорожнє обслуговування та застарілі транспортні засоби.

Як повідомляв УНН, раніше у місті Берклі, що у штаті Массачусетс, шкільний автобус вилетів з дороги та влетів у дерева. 

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