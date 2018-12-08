В Кашмире автобус упал в скалистое ущелье, есть жертвы

"В результате падения автобуса в 60-метровую скалистое ущелье во время его движения по горной дороге Гималаев, по меньшей мере 12 человек погибли и 18 получили повреждения. Автобус разорвало на несколько частей после удара по скалам. Раненые были госпитализированы, в том числе по крайней мере пять из них находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в Индии самые опасные дороги в мире, на которых тысячи людей ежегодно погибают и получают повреждения. В большинстве аварий обвиняют нерассудных водителей, плохое дорожное обслуживание и устаревшие транспортные средства.

Как сообщал УНН, ранее в городе Беркли, штат Массачусетс, школьный автобус вылетел с дороги и влетел в деревья.