У Карпатах знову сніжить
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Станом на 8:00 у Карпатах знову йде дрібний сніг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост, передає УНН.
"На горі Піп Іван Чорногірський - хмарно. Вітер західний 1-2 м/с. Температура повітря -4°С. Пролітає дрібний сніг", - йдеться у повідомленні.
Додамо, за прогнозами Укргідрометцентру, вночі 20 вересня у Карпатах в повітрі заморозки 0-2°; вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.
Нагадаємо, зранку в середу, 18 вересня, у Карпатах падав перший дрібний сніг у цьому сезоні.