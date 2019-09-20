В Карпатах снова снежит

"На горе Поп Иван Черногорский - облачно. Ветер западный 1-2 м/с. Температура воздуха -4°С. Пролетает мелкий снег", - говорится в сообщении.

Добавим, по прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября в Карпатах в воздухе заморозки 0-2°; ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3°.

Напомним, утром в среду, 18 сентября, в Карпатах падал первый мелкий снег в этом сезоне.