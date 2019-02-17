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У Карпатах знайшли заблукалу туристку

У Карпатах знайшли заблукалу туристку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Карпатах знайшли зниклу туристку, яка заблукала вчора в районі села Пилипець Закарпатської області. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Жінку знайшли поблизу села Березняки Свалявського району о 13:45 місцевими мешканцями, які брали участь в пошуках.

Стан здоров’я туристки задовільний. Вертоліт МІ-8 ДСНС України повертається до Ужгорода.

Нагадаємо, у Карпатах із учорашнього вечора шукали туристку, яка зникла поблизу села Пилипець Закарпатської області.

Раніше УНН повідомляв, що троє туристів-лижників заблукали у Карпатах, спускаючись з гори Тростян.

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