В Карпатах нашли заблудившуюся туристку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Карпатах нашли пропавшую туристку, которая заблудилась вчера в районе села Пилипец Закарпатской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Женщину нашли вблизи села Березняки Савеловского района в 13:45 местные жителями, которые принимали участие в поисках.
Состояние здоровья туристки удовлетворительное. Вертолет МИ-8 ГСЧС Украины возвращается в Ужгород.
Напомним, в Карпатах со вчерашнего вечера искали туристку, которая исчезла вблизи села Пилипец Закарпатской области.
Ранее УНН сообщал, что трое туристов-лыжников заблудились в Карпатах, спускаясь с горы Тростян.