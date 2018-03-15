У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У високогір'ї Карпат у межах Закарпатської області у четвер зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 15 березня у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили у відомстві.
Також вказано, що при обстеженні лавинних осередків Сл Пожежевська, зі східного схилу гори Брецкул в Івано-Франківській області виявлено сходження мокрої лавини об’ємом 210 кубометрів. Дата сходження - 13 березня між 15 та 16 годинами. Збитків не завдано.