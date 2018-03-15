В Карпатах сохраняется опасность схода лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В высокогорье Карпат в пределах Закарпатской области в четверг сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 15 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ведомстве.
Также указано, что при обследовании лавинных очагов Сл Пожежевская, с восточного склона горы Брецкул в Ивано-Франковской области обнаружено схождение мокрой лавины объемом 210 кубометров. Дата схождения - 13 марта между 15 и 16 часами. Убытки не нанесены.