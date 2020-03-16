У Карпатах намело понад метр снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В українських Карпатах місцями висота снігового покриву сягає понад метр. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.
Так, за даними сніголавинних станцій станом на 8:00 16 березня, на Сл Пожежеська температура повітря становить -3,6°С, вітер південно-західний 9-12 м/с, ясно. Висота снігового покриву тут становить 26-130 см, сніг старий, злежаний, дуже добре закріплений.
На Сл Плай температура повітря -3,8°С, вітер південно-східний 6-8 м/с, ясно. Висота снігового покриву становить 25-34 см, сніг старий, щільний, дуже добре закріплений і стабільний.
На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -10,8°С. Висота снігового покриву становить 121 см.
Нагадаємо, в Україні 16 березня опадів не очікується, температура повітря впродовж доби коливатиметься від 12 градусів морозу - у горах - до 9 градусів тепла по країні.