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У Карпатах намело понад метр снігу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. В українських Карпатах місцями висота снігового покриву сягає понад метр. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Так, за даними сніголавинних станцій станом на 8:00 16 березня, на Сл Пожежеська температура повітря становить -3,6°С, вітер південно-західний 9-12 м/с, ясно. Висота снігового покриву тут становить 26-130 см, сніг старий, злежаний, дуже добре закріплений.

На Сл Плай температура повітря -3,8°С, вітер південно-східний 6-8 м/с, ясно. Висота снігового покриву становить 25-34 см, сніг старий, щільний, дуже добре закріплений і стабільний.

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -10,8°С. Висота снігового покриву становить 121 см.

Нагадаємо, в Україні 16 березня опадів не очікується, температура повітря впродовж доби коливатиметься від 12 градусів морозу - у горах - до 9 градусів тепла по країні.

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