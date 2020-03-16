В Карпатах намело больше метра снега
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В украинских Карпатах местами высота снежного покрова достигает более метра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.
Так, по данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 16 марта, на Сл Пожежеська температура воздуха составляет -3,6°С, ветер юго-западный 9-12 м/с, ясно. Высота снежного покрова здесь составляет 26-130 см, снег старый, слежавшийся, очень хорошо закреплен.
На Сл Плай температура воздуха -3,8°С, ветер юго-восточный 6-8 м/с, ясно. Высота снежного покрова составляет 25-34 см, снег старый, плотный, очень хорошо закреплен и стабилен.
На снеголавиннрм посту Драгобрат температура воздуха -10,8°С. Высота снежного покрова составляет 121 см.
Напомним, в Украине 16 марта осадков не ожидается, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 12 градусов мороза - в горах - до 9 градусов тепла по стране.