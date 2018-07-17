У Каневі проти нічної заборони на алкоголь: це лише провокує вживання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Депутати Канівської міської ради не підтримали проект рішення, яким пропонувалося обмежити продаж алкоголю у місті в нічний час. Про це повідомляє прес-служба міськради, передає УНН.
Зазначається, що відповідний документ був винесений на обговорення в ході чергового засідання сесії міськради. Проект рішення передбачав заборону продажу алкогольних напоїв з 22:00 до 8:00 в зимовий період (листопад — березень) та з 23:00 до 8:00 години в літній період (квітень — жовтень) на території міста Канів.
Серед аргументів відмови — пожвавлення попиту на міцний алкоголь. Про таку закономірність під час засідання депутатів міськради повідомив, зокрема, один з місцевих бізнесменів.
Зрештою, проект рішення було поставлено на голосування і його підтримали лише 12 депутатів. Відтак, рішення підтримано не було.
Нагадаємо, наприкінці квітня Президент Порошенко підписав закон №3149, який уповноважує місцеві органи влади обмежувати час торгівлі алкогольними напоями.
Проти цього законопроекту напередодні висловилися низка експертів і Європейська бізнес-асоціація. Там впевнені, що будь-які обмеження і заборони тільки провокують зростання вживання нелегального спиртного.
Підтверджує це і статистика Європарламенту. Зокрема, за даними ЄП, рівень виробництва контрабандної алкогольної продукції в Україні сьогодні вищий, ніж в будь-якій іншій країні ЄС.
Відзначимо, що представники місцевої влади визнали неможливість ефективно “забороняти нічну торгівлю алкоголем”.