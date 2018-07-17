У Каневі проти нічної заборони на алкоголь: це лише провокує вживання

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Депутати Канівської міської ради не підтримали проект рішення, яким пропонувалося обмежити продаж алкоголю у місті в нічний час. Про це повідомляє прес-служба міськради, передає УНН.

Зазначається, що відповідний документ був винесений на обговорення в ході чергового засідання сесії міськради. Проект рішення передбачав заборону продажу алкогольних напоїв з 22:00 до 8:00 в зимовий період (листопад — березень) та з 23:00 до 8:00 години в літній період (квітень — жовтень) на території міста Канів.

Серед аргументів відмови — пожвавлення попиту на міцний алкоголь. Про таку закономірність під час засідання депутатів міськради повідомив, зокрема, один з місцевих бізнесменів.

Зрештою, проект рішення було поставлено на голосування і його підтримали лише 12 депутатів. Відтак, рішення підтримано не було.

Нагадаємо, наприкінці квітня Президент Порошенко підписав закон №3149, який уповноважує місцеві органи влади обмежувати час торгівлі алкогольними напоями.

Проти цього законопроекту напередодні висловилися низка експертів і Європейська бізнес-асоціація. Там впевнені, що будь-які обмеження і заборони тільки провокують зростання вживання нелегального спиртного.

Підтверджує це і статистика Європарламенту. Зокрема, за даними ЄП, рівень виробництва контрабандної алкогольної продукції в Україні сьогодні вищий, ніж в будь-якій іншій країні ЄС.

Відзначимо, що представники місцевої влади визнали неможливість ефективно “забороняти нічну торгівлю алкоголем”.

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