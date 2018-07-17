В Каневе против ночного запрета на алкоголь: это только провоцирует употребление
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Депутаты Каневского городского совета не поддержали проект решения, которым предлагалось ограничить продажу алкоголя в городе в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает УНН.
Отмечается, что соответствующий документ был вынесен на обсуждение в ходе очередного заседания сессии горсовета. Проект решения предусматривал запрет продажи алкогольных напитков с 22:00 до 8:00 в зимний период (ноябрь - март) и с 23:00 до 8:00 часов в летний период (апрель - октябрь) на территории города Канев.
Среди аргументов отказа - оживление спроса на крепкий алкоголь. О такой закономерности во время заседания депутатов горсовета сообщил, в частности, один из местных бизнесменов.
В конце концов, проект решения был поставлен на голосование и его поддержали только 12 депутатов. Следовательно, решение поддержано не было.
Напомним, в конце апреля Президент Порошенко подписал закон №3149, который уполномочивает местные органы власти ограничивать время торговли алкогольными напитками.
Против этого законопроекта накануне высказались ряд экспертов и Европейская бизнес-ассоциация. Там уверены, что любые ограничения и запреты только провоцируют рост употребления нелегального спиртного.
Подтверждает это и статистика Европарламента. В частности, по данным ЕП, уровень производства контрабандной алкогольной продукции в Украине сегодня выше, чем в любой другой стране ЕС.
Отметим, что представители местной власти признали невозможность эффективно "запрещать ночную торговлю алкоголем".