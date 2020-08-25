У канатному парку в Івано-Франківську на висоті застрягла дитина

Подія сталася 24 серпня о 19:14.

Рятувальникам повідомили про те, що в Івано-Франківську в парку Шевченка під час відпочинку в канатному парку, на висоті орієнтовно 6 м, перелякалась та не може самостійно спуститись дитина, 2011 р.н., потрібна їхня допомога.

Рятувальники прибули до місця виклику, за допомогою висувної драбини спустили дівчинку на землю. Стан задовільний, медичної допомоги не потребувала.

Нагадаємо, відпочивальники у День Незалежності застрягли на катері в морі.