В канатном парке в Ивано-Франковске на высоте застрял ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В канатном парке в Ивано-Франковске накануне на высоте застряла девочка, которая, испугавшись, не могла самостоятельно слезть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу У ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Событие произошло 24 августа в 19:14.
Спасателям сообщили о том, что в Ивано-Франковске в парке Шевченко во время отдыха в канатном парке, на высоте ориентировочно 6 м, испугался и не может самостоятельно спуститься ребенок 2011 г.р., нужна их помощь.
Спасатели прибыли к месту вызова, с помощью выдвижной лестницы спустили девочку на землю. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждалась.
Напомним, отдыхающие в День Независимости застряли на катере в море.