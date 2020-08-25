В канатном парке в Ивано-Франковске на высоте застрял ребенок

Событие произошло 24 августа в 19:14.

Спасателям сообщили о том, что в Ивано-Франковске в парке Шевченко во время отдыха в канатном парке, на высоте ориентировочно 6 м, испугался и не может самостоятельно спуститься ребенок 2011 г.р., нужна их помощь.

Спасатели прибыли к месту вызова, с помощью выдвижной лестницы спустили девочку на землю. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждалась.

Напомним, отдыхающие в День Независимости застряли на катере в море.