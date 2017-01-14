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У Канаді та США покажуть кіно про Голодомор

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Вже 24 лютого у широкий прокат в США вийде англомовна стрічка “Гіркі жнива” про Голодомор в Україні, передає УНН з посиланням на укрінформ.

Прем’єра цьогго ж фільму у Канаді відбудеться на тиждень пізніше — 3 березня.

Натомість, в кінотеатрах Європи, Австралії та Південної Азії “Гіркі жнива” почнуть демонструватися вже 23 лютого.

“Гіркі жнива” — канадський кінофільм про історію кохання в розпал Голодомору 1932-1933 років. У центрі картини Юрій, хлопчина з козацького роду, який шукає розуміння у своїх діда Івана та батька Ярослава, а також намагається завоювати серце Наталки. Життя парубка змінюється назавжди, коли його родина та земляки стають жертвами штучного голоду та сталінських репресій.

Зазначимо, що фільм є першою англомовною художньою кінокартиною про Голодомор. Бюджет фільму був повністю наданий продюсером Яном Ігнатовичем та склав 20 млн доларів.

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