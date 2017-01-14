В Канаде и США покажут кино о Голодоморе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Уже 24 января в широкий прокат в США выйдет англоязычная лента "Горькая жатва" о Голодоморе в Украине, передает УНН со ссылкой на укринформ.
Премьера этого же фильма в Канаде состоится на неделю позже - 3 марта.
Зато в кинотеатрах Европы, Австралии и Южной Азии "Горькие жатва" начнет демонстрироваться уже 23 февраля.
"Горькая жатва" - канадский фильм об истории любви в разгар Голодомора 1932-1933 годов. В центре картины Юрий, парень из казацкого рода, который ищет понимания у своих деда Ивана и отца Ярослава, а также пытается завоевать сердце Натальи. Жизнь парня меняется навсегда, когда его семья и земляки становятся жертвами искусственного голода и сталинских репрессий.
Отметим, что фильм является первой англоязычной художественной кинокартиной о Голодоморе. Бюджет фильма был полностью предоставлен продюсером Яном Игнатовичем и составил 20 млн долларов.