У Канаді провели акцію проти російської агресії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У канадському місті Едмонтон відбулась акція проти російської агресії в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Генерального консульства України в Едмонтоні у Facebook.
“Генеральне консульство України в Едмонтоні разом з українською громадою Едмонтона і Альберти взяло участь у акції біля Парламенту Альберти під назвою “Канада може допомогти зупинити російську агресію”, — йдеться у повідомленні Генконсульства.
Учасники акції протесту вимагали від світової спільноти та Канади підвищити тиск на Росію та посилити підтримку Україну.
“У виступах учасники акції відзначили значний рівень допомоги, яку надає Канада Україні у ці складні часи та закликали уряди Альберти та Канади продовжити необхідні зусилля, спрямовані на підтримку України у її протистоянні російській агресії, посилити тиск на Російську Федерацію з тим щоб змусити її припинити війну проти України, відпустити утримуваних українських військовополонених та політичних в’язнів, а також звільнити окуповані українські землі”, — додають у дипвідомстві.
Нагадаємо, влада Канади виділить Україні майже 2,5 млн дол. на боротьбу з російською дезінформацією і пропагандою під час українських виборів наступного року.
Раніше Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови у четвер обговорили прояви російської агресії в Керченській протоці.