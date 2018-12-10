В Канаде провели акцию против российской агрессии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В столице канадской провинции Альберта городе Эдмонтон состоялся митинг против российской агрессии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Генерального консульства Украины в Эдмонтоне в Facebook.
“Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне вместе с украинской общиной Эдмонтона и Альберты приняло участие в акции возле парламента Альберты под названием” Канада может помочь остановить российскую агрессию“, — отметили в Генконсульстве.
Участники митинга требовала от мирового сообщества и Канады увеличить давление на Россию и усилить поддержку Украины.
“В выступлениях участники акции отметили значительный уровень помощи, которую предоставляет Канада Украине в эти сложные времена и призвали правительства Альберты и Канады продолжить необходимые усилия, направленные на поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии, усилить давление на Российскую Федерацию, с тем чтобы заставить ее прекратить войну против Украины, отпустить удерживаемых украинских военнопленных и политических заключенных, а также освободить оккупированные украинские земли”, — рассказали в дипломатическом ведомстве.
Напомним, власти Канады выделят Украине почти 2,5 миллиона долларов на борьбу с российской дезинформацией и пропагандой во время украинских выборов в следующем году.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Петр Порошенко во время телефонной беседы в четверг обсудили проявления российской агрессии в Керченском проливе.