В Канаде провели акцию против российской агрессии в Украине

$41.340.00
45.850.00
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 3846 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 89530 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 197570 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 151605 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 218193 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 259675 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216579 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248434 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208616 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 494000 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
72%
Популярные новости

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 10428 просмотра

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 8406 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 11972 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 13443 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 16751 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 272755 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 248103 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 333658 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 494000 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 585043 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 36448 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 218174 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82100 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78234 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 83694 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Канаде провели акцию против российской агрессии в Украине

Киев • УНН

 • 8829 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В столице канадской провинции Альберта городе Эдмонтон состоялся митинг против российской агрессии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Генерального консульства Украины в Эдмонтоне в Facebook.

В Канаде провели акцию против российской агрессии в Украине

“Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне вместе с украинской общиной Эдмонтона и Альберты приняло участие в акции возле парламента Альберты под названием” Канада может помочь остановить российскую агрессию“, — отметили в Генконсульстве.

Участники митинга требовала от мирового сообщества и Канады увеличить давление на Россию и усилить поддержку Украины.

“В выступлениях участники акции отметили значительный уровень помощи, которую предоставляет Канада Украине в эти сложные времена и призвали правительства Альберты и Канады продолжить необходимые усилия, направленные на поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии, усилить давление на Российскую Федерацию, с тем чтобы заставить ее прекратить войну против Украины, отпустить удерживаемых украинских военнопленных и политических заключенных, а также освободить оккупированные украинские земли”, — рассказали в дипломатическом ведомстве.

Напомним, власти Канады выделят Украине почти 2,5 миллиона долларов на борьбу с российской дезинформацией и пропагандой во время украинских выборов в следующем году.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Петр Порошенко во время телефонной беседы в четверг обсудили проявления российской агрессии в Керченском проливе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$63.74
Bitcoin
$76,911.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.61
Золото
$3,047.25
Ethereum
$1,547.13