У Канаді подружжя втретє виграло в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Канаді чоловік та дружина втретє виграли в лотерею і стали мільйонерами. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Барбара і Дуглас Фінк з канадського Едмонтона виграли в лотерею вже втретє за своє спільне життя. Останній виграш став для пари найбільшим і становив 8,2 млн канадських доларів, що становить 6,1 млн дол. США.
До цього подружжю вдавалося виграти 128 тисяч канадських доларів у 1989 році - тоді вони розділили суму з чотирма друзями - і ще 100 тисяч у 2010 році.
Західноканадська лотерея у своєму прес-релізі зауважила, що сума, яка дісталася подружжю зараз, була найбільшим джек-потом, який коли-небудь розігрувала компанія.
Нагадаємо, в Україні нещодавно було розіграно найбільший лотерейний виграш 2017 року. Подружжя з Дніпра виграло понад 6 млн грн в лотерею “Мегалот”.