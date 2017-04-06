В Канаде супруги третий раз выиграли в лотерею

Барбара и Дуглас Финк из канадского Эдмонтона выиграли в лотерею уже третий раз за свою совместную жизнь. Последний выигрыш стал для пары крупнейшим и составил 8,2 млн канадских долларов, что составляет 6,1 млн долл. США.

К этому супругам удавалось выиграть 128 тыс. канадских долларов в 1989 году — тогда они разделили сумму с четырьмя друзьями — и еще 100 тыс. в 2010 году.

Западноканадская лотерея в своем пресс-релизе отметила, что сумма, которая досталась супругам сейчас, была крупнейшим джек-потом, который когда-либо разыгрывала компания.

Напомним, в Украине недавно было разыграно самый лотерейный выигрыш 2017 года. Супруги из Днепра выиграли более 6 млн грн в лотерею “Мегалот”.