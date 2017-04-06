В Канаде супруги третий раз выиграли в лотерею

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78924 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111512 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169793 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124875 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121938 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115290 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106170 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107382 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103828 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160346 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Канаде супруги третий раз выиграли в лотерею

В Канаде супруги третий раз выиграли в лотерею

Киев  •  УНН

 • 7389 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Канаде супруги третий раз выиграли в лотерею и стали миллионерами. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Барбара и Дуглас Финк из канадского Эдмонтона выиграли в лотерею уже третий раз за свою совместную жизнь. Последний выигрыш стал для пары крупнейшим и составил 8,2 млн канадских долларов, что составляет 6,1 млн долл. США.

К этому супругам удавалось выиграть 128 тыс. канадских долларов в 1989 году — тогда они разделили сумму с четырьмя друзьями — и еще 100 тыс. в 2010 году.

Западноканадская лотерея в своем пресс-релизе отметила, что сумма, которая досталась супругам сейчас, была крупнейшим джек-потом, который когда-либо разыгрывала компания.

Напомним, в Украине недавно было разыграно самый лотерейный выигрыш 2017 года. Супруги из Днепра выиграли более 6 млн грн в лотерею “Мегалот”.

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