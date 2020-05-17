Відділення перинатального центру у Кам'янці-Подільському на ізоляції через коронавірус

За словами міського голови, сьогодні увага мобільних медичних бригад зосереджена й на перинатальному центрі.

"Вчора, нагадаю, коронавірус було виявлено в молодшої медичної сестри пологового. За рішенням оперативного штабу на ізоляції перебуватиме відділення патології вагітних. А медики обстежуватимуться поетапно", - повідомив Сімашкевич.

За його словами, нині це близько 50 осіб, в яких візьмуть аналізи для дослідження обласним лабораторним центром.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19, з них 514 - летальні.