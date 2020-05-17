Отделение перинатального центра в Каменце-Подольском на изоляции из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Отделение перинатального центра в Каменце-Подольском находиться на изоляции из-за коронавирус. Об этом мэр Каменец-Подольского Михаил Симашкевич сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам городского головы, сегодня внимание мобильных медицинских бригад сосредоточено и на перинатальном центре.
"Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен у младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции находиться отделение патологии беременных. А медики будут обследоваться поэтапно", - сообщил Симашкевич.
По его словам, сейчас это около 50 человек, у которых возьмут анализы для исследования областным лабораторным центром.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19, из них 514 - летальные.