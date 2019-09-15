У Камеруні викрали чиновника і журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У місті Баменді, що знаходиться у північно-західному регіоні Камеруну, були викрадені чиновник та журналіст. Про це передає УНН із посиланням на “Сіньхуа”.
“Чиновник і журналіст були викрадені в суботу в Баменді, найбільшому місті в охопленому кризою англомовному Північно-західному регіоні Камеруну”, — йдеться в повідомленні.
За інформаціюєю джерел служби безпеки озброєні сепаратисти викрали регіонального менеджера державної компанії Тебека Мбаха, і журналіста державного ЗМІ Памела Міє.
Нагадаємо, терористичне угрупування “Боко Харам” захопило автобус в Камеруні, в результаті чого водій автобуса був убитий, сім пасажирів викрадені.