В Камеруне похитили чиновника и журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В городе Баменде, что находится в северо-западном регионе Камеруна, были похищены чиновник и журналист. Об этом передает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
"Чиновник и журналист были похищены в субботу в Баменде, крупнейшем городе в охваченном кризисом англоязычном Северо-западном регионе Камеруна", - говорится в сообщении.
По информации источников службы безопасности, вооруженные сепаратисты похитили регионального менеджера государственной компании Тебека Мбаха, и журналиста государственного СМИ Памела Мие.
Напомним, террористическая группировка "Боко Харам" захватила автобус в Камеруне, в результате чего водитель автобуса был убит, семь пассажиров похищены.