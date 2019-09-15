В Камеруне похитили чиновника и журналиста

"Чиновник и журналист были похищены в субботу в Баменде, крупнейшем городе в охваченном кризисом англоязычном Северо-западном регионе Камеруна", - говорится в сообщении.

По информации источников службы безопасности, вооруженные сепаратисты похитили регионального менеджера государственной компании Тебека Мбаха, и журналиста государственного СМИ Памела Мие.

Напомним, террористическая группировка "Боко Харам" захватила автобус в Камеруне, в результате чего водитель автобуса был убит, семь пассажиров похищены.