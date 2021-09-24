У Каліфорнії виділять 15 млрд доларів на боротьбу з кліматичними змінами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав пакет на 15 млрд доларів, які буде спрямовано на фінансування програм щодо боротьби у штаті із засухою та зміною клімату після лісових пожеж. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Згідно із заявою губернатора, найбільшу частину пакету, 5,2 млрд доларів, скерують на фінансування проектів з надання надзвичайної допомоги під час засухи і розширення водопостачання Каліфорнії.
Відомо, що 3,7 млрд доларів інвестують у проекти, які дадуть змогу знизити екстремальну спеку і усунути загрозу підвищення рівня моря. Приблизно 1,5 млрд доларів спрямують на запобігання виникнення лісових пожеж.
Додамо, що це кліматичне фінансування назвали найбільшим в історії Каліфорнії.
Пожежі в Каліфорнії — звичне явище, яке відбувається наприкінці літа та восени. Проте зазначають, що цього року у штаті згоріло більше ландшафтів, ніж минулого, який вважали найгіршим роком за всю історію.
За даними уряду США, антропогенна зміна клімату посилила засуху на південному заході Сполучених Штатів, під час якої зафіксували опади на найнижчому рівні, який востаннє був 1895 року. Влада попереджає про те, що умови екстремальної засухи, ймовірно, погіршуватимуться доти, доки не будуть вжиті суворі заходи щодо пом'якшення наслідків зміни клімату.
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