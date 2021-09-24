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В Калифорнии выделят 15 млрд долларов на борьбу с климатическими изменениями

В Калифорнии выделят 15 млрд долларов на борьбу с климатическими изменениями

Киев  •  УНН

 • 13211 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал пакет на 15 млрд долларов, которые будут направлены на финансирование программ по борьбе в штате с засухой и изменением климата после лесных пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно заявлению губернатора, самую большую часть пакета, 5,2 млрд долларов, направят на финансирование проектов по оказанию чрезвычайной помощи во время засухи и расширение водоснабжения Калифорнии.

Известно, что 3,7 млрд долларов инвестируют в проекты, которые позволят снизить экстремальную жару и устранить угрозу повышения уровня моря. Примерно 1,5 млрд долларов направят на предотвращение возникновения лесных пожаров.

Добавим, что это климатическое финансирование назвали крупнейшим в истории Калифорнии.

Пожары в Калифорнии — обычное явление, которое происходит в конце лета и осенью. Однако отмечают, что в этом году в штате сгорело больше ландшафтов, чем в прошлом, который считали худшим годом за всю историю.

По данным правительства США, антропогенное изменение климата усилило засуху на юго-западе Соединенных Штатов, во время которой зафиксировали осадки на самом низком уровне, который последний раз был в 1895 году. Власти предупреждают о том, что условия экстремальной засухи, вероятно, будут ухудшаться до тех пор, пока не будут приняты строгие меры по смягчению последствий изменения климата.

Напомним

Летом штат Калифорния всколыхнул пожар, получивший название "Дикси". На севере штата полиция разыскивала 8 без вести пропавших людей.

Национальный парк Долины смерти в Калифорнии зафиксировал максимум в 130 градусов по Фаренгейту (54 по Цельсию). Это самый высокий показатель, который зарегистрировали там с июля 1913 года.

В Национальном калифорнийском парке "Секвойя" самое большое дерево в мире укутали огнестойким алюминиевым "одеялом", чтобы спасти его от пожара.

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