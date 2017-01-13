У Каліфорнії у парку впала гігантська секвойя
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Каліфорнії впала гігантська секвойя з прорубаним в її стовбурі тунелем, відома як “Хатина першопрохідника”. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook адміністрація національного парку великих дерев Калаверас, передає УНН.
Зазначається, що дерево не витримало шторму, що обрушився кілька днів тому на парк.
Вік секвої, що впала становив не менше 1 тис. років, діаметр стовбура був 10 метрів.
За словами волонтерів, до падіння вона вже була майже мертва - на дереві залишалася лише одна жива гілка. Прибирати дерево з парку не планують, воно стане будинком для комах і мікроорганізмів, які мешкають в парку, а, розкладаючись, послужить добривом для майбутніх дерев.
Як повідомляв УНН, у Каліфорнії тисячі людей евакуювали через повені.