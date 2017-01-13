В Калифорнии в парке упала гигантская секвойя
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Калифорнии упала гигантская секвойя с прорубленным в ее стволе тоннелем, известная как "Хижина первопроходца". Об этом сообщает на своей странице в Facebook администрация национального парка больших деревьев Калаверас, передает УНН.
Отмечается, что дерево не выдержало шторма, обрушившегося несколько дней назад на парк.
Возраст секвойи, которая упала составлял не менее 1 тыс. лет, диаметр ствола был 10 метров.
По словам волонтеров, до падения она уже была почти мертва - на дереве оставалась только одна живая ветка. Убирать дерево из парка не планируют, оно станет домом для насекомых и микроорганизмов, которые обитают в парке, а, разлагаясь, послужит удобрением для будущих деревьев.
Как сообщал УНН, в Калифорнии тысячи людей эвакуировали из-за наводнений.