У Каліфорнії рекомендували евакуювати 188 тис. людей через ризик руйнування греблі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Північній Каліфорнії через серйозні ушкодження конструкції на найвищій у США греблі рекомендували евакуювати щонайменше 188 тисяч людей, передає УНН з посиланням на AP.
Евакуація була оголошена у неділю 12 лютого після того, як інженери помітили ерозію на аварійному водоскиді греблі в місті Оровілл.
Місцевий шериф зазначив, що ерозія аварійного водоскиду може привести до неконтрольованого скидання води з озера.
Обсяг води в озері приблизно дорівнює 4,3 млрд куб.м.
Озеро Оровілл, розташоване у 150 милях від Сан-Франциско, є одним із найбільших в Каліфорнії штучних озер, а гребля висотою у 770 футів — найвищою.