В Калифорнии порекомендовали эвакуировать 188 тыс. человек из-за риска разрушения плотины

Эвакуация была объявлена ​​в воскресенье 12 февраля после того, как инженеры заметили эрозию на аварийном водосбросе плотины в городе Оровилл.

Местный шериф отметил, что эрозия аварийного водосброса может привести к неконтролируемому выбросу воды из озера.

Объем воды в озере примерно равен 4,3 млрд куб.м.

Озеро Оровилл, расположенное в 150 милях от Сан-Франциско, является одним из наибольших в Калифорнии искусственных озер, а плотина высотой в 770 футов - самой высокой.