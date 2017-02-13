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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Калифорнии порекомендовали эвакуировать 188 тыс. человек из-за риска разрушения плотины

Киев • УНН

 • 21119 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Северной Калифорнии из-за серьезных повреждений конструкции на самой высокой в США плотине рекомендовали эвакуировать по меньшей мере 188 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на AP.

В Калифорнии порекомендовали эвакуировать 188 тыс. человек из-за риска разрушения плотины

Эвакуация была объявлена ​​в воскресенье 12 февраля после того, как инженеры заметили эрозию на аварийном водосбросе плотины в городе Оровилл.

Местный шериф отметил, что эрозия аварийного водосброса может привести к неконтролируемому выбросу воды из озера.

Объем воды в озере примерно равен 4,3 млрд куб.м.

Озеро Оровилл, расположенное в 150 милях от Сан-Франциско, является одним из наибольших в Калифорнии искусственных озер, а плотина высотой в 770 футов - самой высокой.

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